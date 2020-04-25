Facebook запустил сервис групповых видеозвонков

Facebook запустил сервис Messenger Rooms для групповых видеозвонков, говорится в сообщении американской компании.

В специальные «комнаты» для общения пользователи смогут приглашать до 50 человек. При этом вся процедура доступна прямо из Facebook, видеозвонки работают прямо из браузера, дополнительное программное обеспечение не понадобиться.

«Создайте "комнату" прямо из Facebook Messenger или Facebook и пригласите кого угодно присоединиться к вашему видеозвонку, даже если у них нет аккаунта в Facebook. В "комнатах" смогут находиться до 50 участников без ограничений по времени», — говорится в сообщении.

В перспективе такие «комнаты» в будущем можно будет создавать из Instagram Direct, WhatsApp и Portal. Одновременно Facebook объявила о расширении функции групповых звонков и видеозвонков в WhatsApp, число участников таких звонков будет увеличено с четырех до восьми.