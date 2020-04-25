Россияне устали от государственного карантина

Россияне устали от ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

«Население устало от ограничений, и, конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», — сказала Голикова, напомнив про то, что россияне уже целый месяц соблюдают карантин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил Роспотребнадзору подготовить рекомендации россиянам о проведении майских праздников с учетом ограничений по коронавирусу.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 24 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 5849 — до 68622. За весь период в России зафиксировано 615 смертей, связанных с коронавирусом.