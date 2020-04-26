Военный сериал «Джульбарс»: это было на самом деле

Мини-сериал «Джульбарс», показ которого начинается на Первом канале, основан на реальной истории о героях-пограничниках и служебных собаках, отдавших жизни под Легедзино и в других сражениях в годы Великой Отечественной войны. Главных героев сыграли молодые, но знаменитые по кассовым фильмам актеры.

«Здесь в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на врага бойцы Отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных собак полегли смертью храбрых в том бою. Они остались навечно верными присяге родной земле», — гласит надпись на мемориале в Легедзино. Об этом подвиге и идет речь в сериале «Джульбарс».

Сюжет

Действие военной драмы разворачивается в августе 1941 года. Пограничная школа служебного собаководства оказывается на линии фронта. Перед пограничниками и их питомцами встает задача — сдержать натиск врага, пока эвакуируются жители близлежащего города.

Вместе с военными под удар попадают и гражданские: врач Кира и ее маленькая дочь Лиза. Командир пограншколы Шевцов понимает, что силы неравны и пытается отправить в тыл Киру, в которую он тайно влюблён, и ее дочь Лизу. За ними в пограншколу приезжает партработник Поляков, отец Лизы. Но все планы срываются из-за быстрого наступления фашистов.

Шевцов спасает Киру, Лизу и Полякова, но пограншкола вынуждена принять неравный бой, чтобы дать время на эвакуацию. Молодые и неопытные пограничники вместе со своими собаками встают на пути немецких танков.

Название сериала «Джульбарс» — кличка собаки. Но это не самый талантливый четвероногий воспитанник. В школе собаководства случается конфуз: кто-то съел всю колбасу на складе. Похитителем оказывается дикая собака, похожая на волка. Охотник просит отдать ему трофей на шапку, но маленькая дочь Киры Лиза уговаривает оставить собаку в живых и тоже дрессировать. Она и дает псу имя Джульбарс.

Актеры

В главных ролях снялись Мария Андреева (Кира), Алексей Барабаш (Поляков), Николай Мачульский (Шевцов), Виталия Корниенко (Лиза), Александр Марушев, Софья Озерова и другие.

Самыми узнаваемыми персонажами станут Андреева и Корниленко. Мария Андреева известна по ролям в фильмах «Духlеss», «Книга мастеров», а 10-летняя Виталия Корниенко особенно прославилась после главной роли в драме «Лед 2», хотя за плечами девочки более 70 фильмов.

Работу юной актрисы отметила и съемочная группа, которая сравнила ее с самолюбивым Томом Крузом, поскольку она сама выполняла все трюки, ревностно относясь к дублерам.

«Страшно и волнительно снимать детей в трюковых сценах. Даже если есть дублёр (как правило, цирковой ребёнок той же комплекции) — это всё равно ребёнок. Но у нас дублёра не было, все делала Вита сама», — сказал о работе с Корниенко режиссер сериала Иван Шурховецкий.

Детали и факты

«"Джульбарс" — не рассказ о жизни собак, а, прежде всего, история о людях, которые в течение короткого времени кардинально меняются и становятся лучше, чище, добрее и выше. Собаки здесь являются скорее неким камертоном. Примером открытых эмоций, честности и неподдельной преданности», — сказал режиссер Иван Шурховецкий.

Главную роль пса Джульбарса исполняет питерский питомец - помесь лайки и волка. Со съемочной группой работали лучшие дрессировщики страны. Возглавляла эту команду Александра Степанова. Она предупредила киношников, что собаки не должны чувствовать запах алкоголя и табака, поэтому в группе объявили сухой закон, а для курения оборудовали специальные места в 300 метрах от площадки.

Многим актерам пришлось потрудиться ради своих ролей. Николай Мачульский за два месяца до съемок пошел на курсы профессиональной стрельбы, чтобы убедительно выглядеть в кадре, Алексей Барабаш бегал по два часа в день, а София Озерова для съемок поправилась на 16 килограммов.

Показ сериала «Джульбарс» начинается 27 апреля в 21.30 на Первом канале.