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Определен победитель седьмого сезона шоу «Голос.Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Олеся Казаченко из команды Басты стала победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети», набрав 35% зрительских голосов, победителя выбрали зрители в прямом эфире в пятницу, 24 апреля.

Финал проходил в два этапа. В первом выбрали трех победителей — по одному участнику из каждой команды. Больше всех голосов набрали Софья Туманова из команды Валерия Меладзе, Артем Фокин от Полины Гагариной и Олеся Казаченко от Басты.


В суперфинале голоса разделились почти поровну: за Казаченко отдали 35,7% голосов, за Туманову проголосовали 32,7%, а за Фокина — 31,6 %.Голосование в этом году проходило по новым правилам. Зрители могли отправить только одно СМС-сообщение за участника.

Олеся Казаченко была самой младшей финалисткой проекта седьмого сезона «Голоса». Ей 10 лет. «Я люблю ходить по магазинам, выбирать разную одежду и выбирать плюшевые игрушки. Я умею шевелить ушами! Помимо вокала, я люблю снимать видео. У меня есть несколько личных дневников, я пишу в них всякие секретики», — говорила юная певица о себе в начале проекта.

Казаченко, кроме статуэтки проекта, получила в подарок возможность записать собственную песню на профессиональной студии.

В прошлом году победителем детского «Голоса» стала дочь Алсу Микела Абрамова, но зрители посчитали ее победу несправедливой. После громкого скандала выяснилось, что голоса были накручены и Первый канал провел дополнительный финал, где присудил победу всем финалистам шоу.

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