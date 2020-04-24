Пожар из Бурятии приблизился к забайкальскому поселку

Пожар, начавшийся на территории Бурятии, разгорелся до Забайкалья, он подступает к поселку Могзон, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Пожар на площади 2,7 тысячи гектаров действует в Бурятии с 22 апреля. Со стороны Республики он перекинулся на территорию Хилокского района Забайкалья и движется в направлении посёлка Могзон. К тушению пожара привлекут авиадесант.

«Пожар, пришедший с Республики Бурятия, действует в авиационной зоне. До посёлка Могзон от него расстояние больше 50 километров. Группа десантников из 12 человек спустится по спусковому устройству с вертолёта Ми-8 и приступит к тушению пожара. При необходимости еще добавят людей», — сказал министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков.

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Пожар, перешедший на Читинский район также с Республики Бурятия, действовал на территории населённых пунктов Иван-озеро, Преображенка, Беклемишево. Там все еще работают расчёты пожарных и МЧС.