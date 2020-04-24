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Россиян оставят без «вертолетных денег»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Раздача россиянам так называемых «вертолетных денег» населению за счет увеличения эмиссии угрожает разгоном инфляции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Безвозмездные субсидии населению от государства на фоне пандемии COVID-19 могут привести к повторению ситуации 1990-х годов, подчеркнула глава регулятора. По ее мнению, раздача денег — это крайняя мера, которая возможна после исчерпания всех остальных мер поддержки.

«Если представить, что мы как Центробанк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить»,— сказала Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, что правительство уже применяет бюджетные меры поддержки. В их число вошли гранты, пособия по безработице, выплаты особо нуждающимся категориям, помощь многодетным семьям.

«Вертолетные деньги» — нетрадиционный инструмент монетарной политики, которые предусматривает распределение денег государством среди конечных потребителей за счет прямых безвозмездных выплат денежных средств физическим лицам.

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