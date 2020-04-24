Россиян оставят без «вертолетных денег»

Раздача россиянам так называемых «вертолетных денег» населению за счет увеличения эмиссии угрожает разгоном инфляции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Безвозмездные субсидии населению от государства на фоне пандемии COVID-19 могут привести к повторению ситуации 1990-х годов, подчеркнула глава регулятора. По ее мнению, раздача денег — это крайняя мера, которая возможна после исчерпания всех остальных мер поддержки.

«Если представить, что мы как Центробанк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить»,— сказала Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, что правительство уже применяет бюджетные меры поддержки. В их число вошли гранты, пособия по безработице, выплаты особо нуждающимся категориям, помощь многодетным семьям.

«Вертолетные деньги» — нетрадиционный инструмент монетарной политики, которые предусматривает распределение денег государством среди конечных потребителей за счет прямых безвозмездных выплат денежных средств физическим лицам.