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Продажу алкоголя дополнительно ограничат

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий запрет продажи алкогольной продукции в расположенных в жилых домах барах и кафе с площадью зала обслуживания посетителей менее 20 квадратных метров.

Разработчики документа указывали, что его необходимость вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка. Законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России».

«Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых наливаек, в зонах жилой застройки», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Теперь российские субъекты вправе устанавливать региональным законом дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Так, они имеют право увеличить требуемый для продажи алкоголя размер площади зала обслуживания посетителей, а также ввести полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в таких заведениях.

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