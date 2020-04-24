Путин предложил продавать машины дистанционно

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.

Глава государства сделал поручение на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, которое проходило в режиме видеоконференции. Путин отметил, что компании сейчас активно ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса, передает сайт Кремля.



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«Нужно не мешать, а, наоборот, быстрее снимать административные барьеры для применения таких новаций, в том числе на автомобильном рынке», — сказал президент, отметив, что в первую очередь речь идет о дистанционных сделках по продаже автомобилей.

Путин также отметил, что на программы поддержки гражданами покупки отечественных автомобилей нужно направить 7 миллиардов рублей. Такая мера призвана увеличить спрос на продукцию российских автозаводов.

«Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома», — сказал президент, напомнив, что в России действуют льготные программы автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».