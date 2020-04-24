Астрономы обнаружили самую живучую звезду

Астрономы зафиксировали в галактике GSN 069 звезду, пережившую сближение со сверхмассивной черной дырой.

Звезда оказалась захвачена притяжением гигантского объекта, однако не разрушилась. По подсчетам ученых, звезда может за триллионы лет потерять столько массы, что станет планетой с массой, равной Юпитеру.

«Звезде удалось пережить сближение с черной дырой, она вращается вокруг черной дыры каждые девять часов, теряя массу с каждым витком», — говорится в сообщении обсерватории «Чандра».

Галактика GSN 069 расположена на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли. Открытие было сделано с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» и телескопа XMM-Newton.