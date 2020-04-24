НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Астрономы обнаружили самую живучую звезду

Источник:
Sibnet.ru
95 0
Фото: © NASA

Астрономы зафиксировали в галактике GSN 069 звезду, пережившую сближение со сверхмассивной черной дырой.

Звезда оказалась захвачена притяжением гигантского объекта, однако не разрушилась. По подсчетам ученых, звезда может за триллионы лет потерять столько массы, что станет планетой с массой, равной Юпитеру.

«Звезде удалось пережить сближение с черной дырой, она вращается вокруг черной дыры каждые девять часов, теряя массу с каждым витком», — говорится в сообщении обсерватории «Чандра».

Галактика GSN 069 расположена на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли. Открытие было сделано с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» и телескопа XMM-Newton.

Еще по теме
Пик звездного дождя увидят россияне
Обнаружен «идеальный» двойник Земли
Астрономы зафиксировали самую яркую вспышку сверхновой
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил продавать машины дистанционно
•
Продажу алкоголя дополнительно ограничат
•
Центробанк снизил ключевую ставку для поддержки экономики
•
Астрономы обнаружили самую живучую звезду
Подробности
•
Сбежать из изоляции: кто и почему нарушает карантин?
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
Как это работает
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбежать из изоляции: кто и почему нарушает карантин?
Сибирь 24.04.2020 20:18
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Омске
Сибирь 24.04.2020 17:49
Объявлен график отключений горячей воды в Новосибирске
Сибирь 24.04.2020 16:17
Глава новосибирского МВД решил уволиться
Сибирь 24.04.2020 15:55
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
65352
Новая викторина: для любителей военных игр
27960
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
18218
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
10072
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил продавать машины дистанционно
•
Продажу алкоголя дополнительно ограничат
•
Центробанк снизил ключевую ставку для поддержки экономики
•
Астрономы обнаружили самую живучую звезду
Подробности
•
Сбежать из изоляции: кто и почему нарушает карантин?
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ponhik78

Сахар по талонам в моём колхозе стали продавать где то в 1987 году. Прочий дефицит просто стал исчезать...

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.

EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

колобок11

Палочная система в МВД живее всех живых!

Alhazred

И не говори. Может у нее реально призвание и талант к этой деятельности. И че там со сроком давности...