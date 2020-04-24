Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.

В ролике показана Екатерина II во время застолья, на прогулке во время охоты и царских собраний, а также сцена казни, которая тоже показана с комичной стороны. Создатели сериала характеризуют проект как сатирическую комедийную драму.

Первую серию нового шоу подписчики сервиса Hulu увидят 15 мая 2020 года. Главную роль в сериале «Великая» исполнила Эль Фаннинг, также в проекте снялись Николаст Холт, Фиби Фокс, Гвилим Ли и другие известные актёры.