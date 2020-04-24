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Девочка из Новосибирска поборется за победу в шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Школьница из Новосибирска Софья Туманова выступит в финале шоу «Голос. Дети», выпуск пройдет в прямом эфире Первого канала в пятницу, 24 апреля.

Софье Тумановой 12 лет. На слепых прослушиваниях к ней повернулись все наставники, девочка пошла в команду к Валерию Меладзе.

«В свободное время я занимаюсь рисованием, плаванием и журналистикой. Меня хвалят за самостоятельность и ответственность. Я не могу сидеть на месте и спокойно отдыхать — мне нужны новые знания», — говорит о себе Туманова.

У школьницы из Новосибирска уже есть опыт выступления на крупных музыкальных конкурсах. В 2017 году она участвовала в Детской новой волне, также принимала участие в Music Star Kids, Битве Талантов, Поколении NEXT и других проектах.

Среди других финалистов проекта Кристина Силлер, Кирилл Александров, Миржан Жидебай, Артем Морозов, Артем Фокин, Софья Льорет, Олеся Казаченко и Иван Курганин. Победителя выберут зрители с помощью СМС-голосования.

Финал шоу «Голос.Дети» пройдет в 21.30 (по мск) в прямом эфире Первого канала в пятницу, 24 апреля.

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