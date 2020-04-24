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Центробанк снизил ключевую ставку для поддержки экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности», — говорится в сообщении ЦБ.

По мнению совета директоров Банка Росии, это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть.

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Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отмечает ЦБ, подчеркивая, что переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.

Ключевая ставка — процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг. Она непосредственно влияет на процентные ставках по кредитам в коммерческих банках, а значит и их доступность для бизнеса и населения. Изменяя ключевую ставку, Центробанк может воздействовать на уровень инфляции.

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