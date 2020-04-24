Болиды «Формулы-1» станут электрическими

«Формула-1» в будущем полностью перейдет на полностью электрическую тягу, отказавшись от двигателя внутреннего сгорания, такое мнение высказал руководитель отдела цифрового проектирования команды Mercedes Джефф Уиллис.

«Если вы меня спросите, в каком направлении движутся технологии в "Формуле-1" в долгосрочной перспективе, то, вероятно, в отдаленном будущем "Формула-1" станет полностью электрической. Однако у нас должна быть максимально эффективная электрическая силовая установка. Мы должны подумать о том, как накапливать энергию не только с задних, но и с передних колес, использовать полный привод, что позволит перейти на следующий уровень энергоменеджмента», — цитирует Уиллиса F1News.

Он рассказал, что первые шаги были сделаны еще в 2009 году, «чтобы просто понять технологию». Переменами можно назвать то, что «Формула-1» перешла на турбированные гибридные силовые установки. Они заметно увеличили мощность, добились значительного снижения расхода топлива.

«Мы показали, что технологии, которые считались «лабораторными», можно использовать на гоночных трассах», — отметил представитель Mercedes.

Mercedes участвует в «Формуле-1» с 1954 года. Команда шесть раз становилась обладателем Кубка конструкторов, в последний раз — в 2019 году.