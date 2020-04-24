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Болиды «Формулы-1» станут электрическими

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alberto-g-rovi / CC BY 3.0

«Формула-1» в будущем полностью перейдет на полностью электрическую тягу, отказавшись от двигателя внутреннего сгорания, такое мнение высказал руководитель отдела цифрового проектирования команды Mercedes Джефф Уиллис.

«Если вы меня спросите, в каком направлении движутся технологии в "Формуле-1" в долгосрочной перспективе, то, вероятно, в отдаленном будущем "Формула-1" станет полностью электрической. Однако у нас должна быть максимально эффективная электрическая силовая установка. Мы должны подумать о том, как накапливать энергию не только с задних, но и с передних колес, использовать полный привод, что позволит перейти на следующий уровень энергоменеджмента», — цитирует Уиллиса F1News.

Он рассказал, что первые шаги были сделаны еще в 2009 году, «чтобы просто понять технологию». Переменами можно назвать то, что «Формула-1» перешла на турбированные гибридные силовые установки. Они заметно увеличили мощность, добились значительного снижения расхода топлива.

«Мы показали, что технологии, которые считались «лабораторными», можно использовать на гоночных трассах», — отметил представитель Mercedes.

Mercedes участвует в «Формуле-1» с 1954 года. Команда шесть раз становилась обладателем Кубка конструкторов, в последний раз — в 2019 году.

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ponhik78

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EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

колобок11

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