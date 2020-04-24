Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Омске

Первый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Омской области. Это 79-летний мужчина, приехавший поездом из Казани и две недели лечившийся дома, сообщил представитель пресс-службы регионального Минздрава.

«В Омске умер житель Большереченского района с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это мужчина 79 лет, который приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, после чего обратился к врачам и был доставлен в областной центр», — цитирует ТАСС представителя Минздрава.

В последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Помимо COVID-19, у него был диагностирован обширный инсульт. По словам главы областного Минздрава Ирины Солдатовой, медики приложили все усилия, чтобы спасти пациента.

«Мы своими глазами видим, насколько тяжело протекает COVID-19 у пожилых пациентов. Болезнь очень агрессивно воздействует на легкие, пневмония развивается за сутки-двое, возникают очаги инфильтрации, человек испытывает острую нехватку воздуха, он просто не может сделать вдох», — сообщила министр.

Это первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией в регионе. Всего в Омской области зарегистрировано 54 случая заражения, 19 человек из них выздоровели.