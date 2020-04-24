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Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Омской области. Это 79-летний мужчина, приехавший поездом из Казани и две недели лечившийся дома, сообщил представитель пресс-службы регионального Минздрава.

«В Омске умер житель Большереченского района с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это мужчина 79 лет, который приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, после чего обратился к врачам и был доставлен в областной центр», — цитирует ТАСС представителя Минздрава.

В последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Помимо COVID-19, у него был диагностирован обширный инсульт. По словам главы областного Минздрава Ирины Солдатовой, медики приложили все усилия, чтобы спасти пациента.

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«Мы своими глазами видим, насколько тяжело протекает COVID-19 у пожилых пациентов. Болезнь очень агрессивно воздействует на легкие, пневмония развивается за сутки-двое, возникают очаги инфильтрации, человек испытывает острую нехватку воздуха, он просто не может сделать вдох», — сообщила министр.

Это первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией в регионе. Всего в Омской области зарегистрировано 54 случая заражения, 19 человек из них выздоровели.

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Топ комментариев

ponhik78

Сахар по талонам в моём колхозе стали продавать где то в 1987 году. Прочий дефицит просто стал исчезать...

EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

колобок11

Палочная система в МВД живее всех живых!