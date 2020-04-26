Смерть «отменят» к 2045 году: расчеты футурологов

Благодаря генной инженерии человечество сможет продлить молодость и к 2045 году «отменить» смерть. Так утверждают футурологи и инженеры. Как именно они планируют победить старение?

«У нас организме есть клетки, которые сами по себе не умирают — раковые клетки. Также у человека есть клетки зародышевой линии — они не подвержены старению. Более того, есть животные, которые не стареют, то есть являются биологически бессмертными: например, медузы, гидры. А раз в природе уже существует феномен бессмертия, значит, и мы сможем с помощью технологий добиться нестарения для человека», — цитирует издание Reminder футуролога и инженера Хосе Кордейро.

По его словам, до реальных прорывов еще далеко — нет примеров вечной молодости даже у небольших млекопитающих. Тем не менее с помощью разных вмешательств, включающих ограничение калорий, клеточную и генную терапию, уже удалось продлить жизнь мышам, в некоторых случаях в два раза. А продолжительность жизни нематод C. elegans после манипуляций с их геномом удалось увеличить в десять раз.

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Тем не менее уже называются сроки, дающие надежду современникам. Футуролог и технический директор Google Рэй Курцвейл, популяризовавший идею наступления сингулярности (слияние человека с искусственным интеллектом) и геронтолог Обри Ди Грей То надеются добиться бессмертия к 2045 году, и также через 20–30 лет победить старение .

«Что касается дат, есть два своеобразных рубежа. Первый — 2029 год, когда мы должны достигнуть "метуселярности" — это значит, что на каждый год, который вы проживете после 2030-го, вы получите еще один дополнительный год жизни. Но при этом вы останетесь в своем же возрасте — просто будете стареть медленнее», — сказал Хосе Кордейро.

А 2045 год, по его оценке, станет временем наступления сингулярности, когда можно будет омолаживать людей и забыть о старении. Рэй Курцвейл дает такие прогнозы, а 90% его прогнозов сбывались, отмечает Кордейро.

Курцвейл анализирует экспоненциальные тренды. Изначально он взял за основу закон Мура: тот гласит, что каждые два года количество транзисторов на микрочипах удваивается, а цена компьютеров при этом снижается вполовину. После он распространил этот закон на самые разные технологии и тренды в различных сферах — в том числе и в медицине.

После того как удалось полностью секвенировать геном человека, любые медицинские проблемы стали, по сути, проблемами вычислительными. Microsoft, например, заявила о намерении вылечить рак в течение 10 лет. Для обычной медицины это немыслимые сроки. Но если смотреть на проблему лечения рака как на задачу для машинного обучения, все становится проще.

Как утверждают современные инженеры, многие технологические компании — Microsoft, Google, Facebook, Amazon, IBM и другие — начнут работать в сфере медицины и перевернут эту отрасль.

По мнению футуролога, медицина будущего будет развиваться через нано- и биотехнологии — это hardware («железо» как у компьютера) человеческого организма, и информационные и когнитивные технологии (софт).

Вечная молодость за 100 долларов

Эксперт уверен, что бессмертие будет доступно всем слоям населения. Потому что тело человека — очень дешевая «машина».

«Мы на 70% состоим из воды. И это не Perrier — это вода из-под крана. Остальные 30% компонентов, из которых построено наше тело — это тоже дешевые и крайне распространенные вещества: углерод, азот, калий, натрий и тому подобное. Если посчитать стоимость всех стройматериалов, образующих человеческий организм, получится менее 100 долларов (около 7,5 тысячи рублей).

По его словам, чтобы починить машину, которая стоит всего 100 долларов, нужно меньше этой суммы. Поэтому технологии омоложения будут доступны всем.

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Сейчас 80% медицинских расходов тратится в последние два-три года жизни человека. Они нужны для борьбы с последствиями возраст-зависимых болезней: рака, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Но с развитием наномедицины можно предотвращать старение и связанные с ним болезни.

Медицина от лечения перейдет к профилактике — а предотвращать тяжелые возрастные болезни будет куда проще и дешевле, чем сейчас выходит их лечить.

Мозги в компьютере

Курцвейл по сути предлагает перенести сознание в облако и «разгрузить» мозг. По мнению эксперта, это приведет к увеличению неокортекса — новых областей коры головного мозга, которые у человека отвечают за сенсорное восприятие, осознанное мышление, речь, способность к искусствам и чувство юмора.

Илон Маск в Neuralink уже пытается реализовать интерфейсы типа «мозг-компьютер». Он обещает, что в течение десяти лет выпустит такой интерфейс на рынок.

После того, как интерфейс «мозг-компьютер» будет создан, можно будет загружать данные из своей головы в условное облако. А там передать эти данные другому человеку, создав интерфейс «мозг-мозг» — уже дело техники.

«Возможно, сначала нужно будет скачивать себе данные, которые другой человек до этого выгрузил в облако — но со временем мы сможем обмениваться информацией напрямую и мгновенно. Благодаря таким технологиям, кстати, объем памяти больше не будет ограничен. И вы уже не сможете сказать «я этого не знаю», когда вся информация в мире будет в вашем распоряжении», — сказал Кордейро.

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Если к человеческому мозгу получится присоединять огромную нейросеть, превосходящую естественную нейросеть мозга по размерам, числу клеток и синапсов, то человеческое сознание в этом случае будет базироваться на комбинированном субстрате, состоящем из биологического мозга и искусственной нейронной сети.

После смерти его биологической части искусственная продолжит существовать без серьезных потерь для личности, считает специалист по машинному обучению Сергей Марков.

Правда, по словам популяризатор идей Илона Маска Тима Урбана, интерфейс «мозг-мозг» не ограждает от проблем. Поломка компьютера в голове, хакерский взлом нейрокомпьютера, в результате которого голос, мысли и поступки могут быть изменены как угодно, станут новыми вызовами мира вечной молодости.