УЕФА определился с квалификацией в новый сезон еврокубков

Национальные ассоциации сами выберут участников футбольных еврокубков, если внутренние турниры прекращены досрочно по уважительным причинам, сообщается на сайте УЕФА.

Футбольный сезон в большинстве стран был прерван из-за пандемии коронавируса.

При идеальном сценарии приостановленные внутренние соревнования следует доиграть, чтобы футбольные клубы могли пробиться в турниры УЕФА по спортивным принципам и в привычном формате.

«Если это невозможно, в частности, из-за проблем с календарем, предпочтительно, чтобы отложенные соревнования возобновились в ином формате, который, тем не менее, позволит произвести квалификацию клубов в еврокубки согласно спортивному принципу», — говорится в заявлении организации.

Руководство европейского футбола оставляет за собой право не допускать выбранный национальной ассоциацией клуб в случаях, если:

- внутренние турниры были прекращены досрочно не по причинам, указанным в директивах УЕФА, или не на основании других уважительных причин, обусловленных заботой об общественном здоровье;

- клубы выбраны согласно процедуре, которая не была объективной, прозрачной или недискриминационной, в результате чего выбранные клубы не могут считаться прошедшими отбор по спортивному принципу;

- существует общественное мнение, что клуб выбран несправедливо.