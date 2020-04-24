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Xiaomi выпустит смартфон со 150-мегапиксельной камерой

Источник:
Hi-tech.mail.ru
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Фото: roland / Attribution License

Инсайдеры узнали о новом прорывном гаджете китайской компании Xiaomi — смартфоне со 150-мегапиксельным сенсором, разработанным в Samsung.

В 2019 году Xiaomi выпустила смартфон Mi Note 10, который стал первым мобильным гаджетом с камерой на 108 Мп. В этом году китайская компания презентует еще одно прорывное устройство, сообщает портал Hi-tech.mail.ru со ссылкой на инсайдеров.

Меньше года назад Samsung представила сенсор ISOCELL Bright HMX с разрешением 108 Мп, и Xiaomi была первой, кто применил его в своих устройствах. Как сообщил инсайдер Ice universe, Samsung недавно завершила работу над датчиком на 150 Мп. Первый смартфон с новым сенсором выпустит снова Xiaomi.

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Подробностей о новой технологии Samsung пока нет, как и о предстоящем гаджете Xiaomi. Известно, что камера со 150-мегапиксельным сенсором будет объединять 9 пикселей в один — так работает камера в Samsung Galaxy S20 Ultra.

Помимо Xiaomi, 150-мегапиксельные камеры будут использовать и другие производители: Oppo и Vivo. Однако Xiaomi собирается выпустить рекордный камерофон в четвертом квартале 2020 года, а ее китайские конкуренты — в первом квартале 2021 года, после выхода процессоров Snapdragon 875.

Ранее инсайдеры сообщали, что Xiaomi ведет работу над новым флагманским смартфоном, который получит камеру на 144 Мп. Предполагалось, что гаджетом с инновационной камерой может стать Xiaomi Mi 10S Pro или Xiaomi Mi CC10 Pro.

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