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Найдены останки гигантской акулы — ровесницы динозавров

Источник:
"Научная Россия"
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Фото: Karen Carr / CC BY 3.0

Ученые из Венского университета изучили останки гигантской акулы, найденные на севере Испании, и отнесли эту вымершую акулу к семейству Ptychodontidae.

Представители этой группы жили в меловом периоде – тогда же, когда по земле бродили динозавры. Возраст останков – 85 миллионов лет. Акулы Ptychodontid известны науке в основном по обнаруженным ископаемым зубам. Сплющенные зубы позволяли морским хищникам сокрушать добычу с твердой оболочкой – таких, как двустворчатые моллюски, сообщает портал «Научная Россия» со ссылкой на пресс-службу Венского университета.

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Акула, которой принадлежали останки, достигала в длину четыре-семь метров, а возраст ее оценивается в 30 лет: то есть на момент смерти акула еще не достигла зрелости.

Исследование показало, что акулы Ptychodontid росли очень медленно и долго созревали. Но во взрослом возрасте они достигали огромных размеров и жили очень долго. Это могло быть главным фактором их успеха, но в итоге и гибели.

Ископаемые останки древнего морского обитателя палеонтологи обнаружили на северном побережье Испании, недалеко от города Сантандер. Побережье состоит из метровых известняковых стен, которые были отложены во время мелового периода, около 85 миллионов лет назад.

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