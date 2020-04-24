Объявлен график отключений горячей воды в Новосибирске

СГК начнет гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске 12 мая, первой под отключения горячей воды попадут жители Кировского района и части зоны ТЭЦ-5, сообщает пресс-служба компании.

Опрессовка начнется 12 мая в зонах теплоснабжения ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной. Финальный период испытаний пройдет в радиусах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, и завершится 19 июля. Ремонты после последнего этапа испытаний энергетики завершат не позднее 24 июля. В график испытаний могут быть внесены несущественные изменения — это зависит от погодных условий.

Зону теплоснабжения ТЭЦ-5, самую крупную по площади и масштабу работ, энергетики разделили на четыре периода отключений. Это позволит сократить сроки отключения на каждом этапе в среднем на два дня. Посмотреть график отключений горячей воды в своем районе можно на карте СГК.

«Безусловно, у нас есть современные цифровые методы диагностики теплосетей, мы их активно применяем. Но опыт показывает, что самым эффективным способом предотвратить аварии зимой остаются гидравлические испытания. В прошлом году в летний период мы выявили и устранили свыше 1100 дефектов, что позволило снизить этой зимой число отключений» — сказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.