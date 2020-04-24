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Глава новосибирского МВД решил уволиться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Глава ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал в пятницу рапорт об освобождении от занимаемой должности, сообщил Sibnet.ru глава пресс-службы региональной полиции Сергей Щекотин.

«Да, Юрий Юрьевич Стерликов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности сегодня. Решение будет принимать министр внутренних дел и президент», — сказал Щекотин.

Он не уточнил, связно ли желание Стерликова уволится со скандалом вокруг аудиозаписи, на которой якобы одна из новосибирских полицейских требует выполнения плана по штрафам за нарушение режима самоизоляции. По данному факту проводится проверка.

Юрий Стерликов долгое время работал в Москве, в центральном аппарате МВД, с 2005 по 2009 годы служил в Южном федеральном округе, проводил контеррористические операции и занимался раскрытием преступлений в южных республиках России. До перевода в Новосибирск он возглавлял полицию Самарской области.

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