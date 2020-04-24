Банки предупредил о новых уловках мошенников

Российские банки в условиях пандемии коронавируса выявили новые схемы мошенничества. Так, Сбербанк сообщил о попытках преступников выяснить персональные данные клиентов и оформить на них онлайн-кредиты.

«Мошенники при обзвоне могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку — получение фейковых пропусков на передвижение по городу, приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на COVID-19», — рассказали РИА Новости в Сбербанке.

При этом в там заверили, что используют различные способы аутентификации клиента, «поэтому любые попытки мошенников оформить кредит на чужое имя пресекаются».

Другие банки, среди которых Райффайзенбанк, банк «Зенит», «Открытие», Промсвязьбанк (ПСБ), сообщили, что не сталкивались с такими случаями мошенничества. В Росбанке заявили, что не наблюдают значительного роста числа мошеннических действий, в том числе в части оформления несанкционированных онлайн-кредитов в отношении клиентов банка в первой половине апреля относительно марта.

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«Мы фиксируем появление новых способов совершения мошеннических атак с использованием социальной инженерии, в том числе использование фишинговых страниц, якобы показывающих клиентам зоны для перемещений, или рассылки СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции и тому подобное», — сообщил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

В ПСБ сообщили о росте числа обращений клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников. В основном преступники используют уже известный прием: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка. В банке заверяют, что попытки мошенников «в подавляющем большинстве безуспешны».

По информации ВТБ, среди сценариев, которыми пользуются злоумышленники, — звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или информация об открытом кредите, который можно быстро аннулировать.