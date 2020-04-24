Прирост зараженных в Красноярском крае составил 5%

Прирост зараженных в Красноярском крае за сутки составил 5%, в регионе почти 450 заболевших новой инфекцией, сообщает правительство региона.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14.00 24 апреля, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 449 человек, прибавилось 22 человека за сутки.

Из них 51 пациента уже вылечили, погибших пять человек. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 38 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 5,1 %.

Три тысячи человек находятся под наблюдением врачей. Сняты с наблюдения за последние сутки 413 человек. На амбулаторном наблюдении и лечении находится 101 человек с легкой формой течения заболевания.