Врач раскрыл подробности воздействия COVID-19 на «сердечников»

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска в период распространения коронавирусной инфекции. Вирус легко может усугубить течение болезни и привести к инфаркту и инсульту, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.

По словам медиков, сами по себе сердечно-сосудистые заболевания не являются фактором высокого риска заражения COVID-19. Но если пациент инфицирован, то появляется угроза обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек страдает хронической ишемической болезнью сердца, то она может перейти в острую форму – в инфаркт миокарда.

«При тяжелом течении COVID-19 может поражать сердечную мышцу и вызывать сердечную недостаточность. Если у человека она уже есть, то, конечно, коронавирус только усугубит ситуацию», – рассказала руководитель кардиологического центра больницы Лариса Содномова.

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По данным китайских специалистов, летальность в группе пациентов с сердечно-сосудистым заболеванием на фоне COVID-19 в пять раз выше, чем в группе без подобных болезней. Не менее опасен коронавирус и для людей с сосудистыми заболеваниями головного мозга.



Само по себе острое нарушение мозгового кровообращения – уже опасное состояние. В комбинации с тяжелой вирусной инфекцией высок риск летального исхода.