Врач раскрыл подробности воздействия COVID-19 на «сердечников»

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска в период распространения коронавирусной инфекции. Вирус легко может усугубить течение болезни и привести к инфаркту и инсульту, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.
По словам медиков, сами по себе сердечно-сосудистые заболевания не являются фактором высокого риска заражения COVID-19. Но если пациент инфицирован, то появляется угроза обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек страдает хронической ишемической болезнью сердца, то она может перейти в острую форму – в инфаркт миокарда.
«При тяжелом течении COVID-19 может поражать сердечную мышцу и вызывать сердечную недостаточность. Если у человека она уже есть, то, конечно, коронавирус только усугубит ситуацию», – рассказала руководитель кардиологического центра больницы Лариса Содномова.
По данным китайских специалистов,
летальность в группе пациентов с
сердечно-сосудистым заболеванием на
фоне COVID-19 в пять раз выше, чем в группе
без подобных болезней. Не менее опасен
коронавирус и для людей с сосудистыми
заболеваниями головного мозга.
Само по себе острое нарушение мозгового кровообращения – уже опасное состояние. В комбинации с тяжелой вирусной инфекцией высок риск летального исхода.