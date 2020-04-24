НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Скончалась автор рецепта конфет «Птичье молоко»

Источник:
Sibnet.ru
184 4
Фото: Popugayka / CC BY-SA 4.0

Автор рецепта и технологии изготовления конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни, сообщила администрация Владивостока, где жила кондитер.

Анна Чулкова работала на Владивостокской кондитерской фабрике с 16 лет — с 1950 года. Ее семью переселили из Рязанской области на Дальний Восток в 1940 году.

В 1967 году министерство пищевой промышленности СССР поставило перед кондитерами задачу создать новую конфету с начинкой суфле — по аналогии с конфетами, делавшимися в Польше и Чехословакии. В итоге самую удачную рецептуру «Птичьего молока» придумала Чулкова.

Конфеты стали одними из самых популярных в СССР. За их создание Чулкова была награждена орденом Ленина. Сейчас Владивостокская шоколадная фабрика выпускает их под названием «Приморские».

Кондитер также придумала шоколадно-вафельный торт «Мечта», конфеты «Комета», «Метеорит». За конфеты «Золотой Рог» она была удостоена бронзовой медали ВДНХ.

Чулковой присвоено звание Героя Социалистического труда, государственная премия СССР, орден Октябрьской революции.

Еще по теме
Архивные кадры с Елизаветой II выложили в Сеть
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
Жители Киргизии объявили голодовку в аэропорту Новосибирска
смотреть все
Жизнь #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
•
Владелец S7 дал прогноз по возобновлению авиасообщения
•
Банки предупредил о новых уловках мошенников
•
Пневмония при коронавирусе протекает необычно
Подробности
•
Видения «святого черта»: Распутин предсказал коронавирус?
•
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая викторина: для любителей военных игр
Как это работает
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Объявлен график отключений горячей воды в Новосибирске
Сибирь 24.04.2020 16:17
Глава новосибирского МВД решил уволиться
Сибирь 24.04.2020 15:55
Прирост зараженных в Красноярском крае составил 5%
Сибирь 24.04.2020 15:38
Врач объяснил, как COVID-19 поражает больное сердце и сосуды
Сибирь 24.04.2020 15:24
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
61349
Новая викторина: для любителей военных игр
23524
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
18096
МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам
8872
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
•
Владелец S7 дал прогноз по возобновлению авиасообщения
•
Банки предупредил о новых уловках мошенников
•
Пневмония при коронавирусе протекает необычно
Подробности
•
Видения «святого черта»: Распутин предсказал коронавирус?
•
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая викторина: для любителей военных игр
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин заявил о полном контроле над эпидемией в России
136
Кремль попросил не паниковать из-за обвала цен на нефть
69
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
61
Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии
50
Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России
48