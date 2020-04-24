Скончалась автор рецепта конфет «Птичье молоко»

Автор рецепта и технологии изготовления конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни, сообщила администрация Владивостока, где жила кондитер.

Анна Чулкова работала на Владивостокской кондитерской фабрике с 16 лет — с 1950 года. Ее семью переселили из Рязанской области на Дальний Восток в 1940 году.

В 1967 году министерство пищевой промышленности СССР поставило перед кондитерами задачу создать новую конфету с начинкой суфле — по аналогии с конфетами, делавшимися в Польше и Чехословакии. В итоге самую удачную рецептуру «Птичьего молока» придумала Чулкова.

Конфеты стали одними из самых популярных в СССР. За их создание Чулкова была награждена орденом Ленина. Сейчас Владивостокская шоколадная фабрика выпускает их под названием «Приморские».

Кондитер также придумала шоколадно-вафельный торт «Мечта», конфеты «Комета», «Метеорит». За конфеты «Золотой Рог» она была удостоена бронзовой медали ВДНХ.

Чулковой присвоено звание Героя Социалистического труда, государственная премия СССР, орден Октябрьской революции.