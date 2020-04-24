Большинство предприятий Бурятии возобновят работу

Большинству предприятий Бурятии стоит подготовиться к снижению ограничений и к возобновлению работу. Соответствующее поручение дал глава республики Алексей Цыденов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Коронавирус — это надолго, но пока удается сдерживать существенное распространение вируса внутри республики. Вновь выявляемые случаи — это, в основном, завоз извне. При сохранении таких тенденций мы существенно расширим перечень видов деятельности, которые могут работать в период действующих ограничений из-за коронавируса», — сказал руководитель региона.

Бизнесу необходимо максимально ответственно подготовиться к снижению ограничений. Подготовить запас дезсредств, предусмотреть меры для недопущения скученности и соблюдения дистанции людей в помещениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске

Глава Бурятии порекомендовал крупным продуктовым ритейлерам установить дистанционные тепловизоры на входе, чтобы фиксировать людей с повышенной температурой и не допускать их в магазин.

Поручено подготовить план мероприятий, который позволит в перспективе открыть туристические объекты (гостиницы, дома отдыха), пока только для жителей республики. Для гостей из других регионов туристический сервис останется закрытым.