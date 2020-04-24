НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Большинство предприятий Бурятии возобновят работу

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © Sibnet.ru

Большинству предприятий Бурятии стоит подготовиться к снижению ограничений и к возобновлению работу. Соответствующее поручение дал глава республики Алексей Цыденов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Коронавирус — это надолго, но пока удается сдерживать существенное распространение вируса внутри республики. Вновь выявляемые случаи — это, в основном, завоз извне. При сохранении таких тенденций мы существенно расширим перечень видов деятельности, которые могут работать в период действующих ограничений из-за коронавируса», — сказал руководитель региона.

Бизнесу необходимо максимально ответственно подготовиться к снижению ограничений. Подготовить запас дезсредств, предусмотреть меры для недопущения скученности и соблюдения дистанции людей в помещениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске

Глава Бурятии порекомендовал крупным продуктовым ритейлерам установить дистанционные тепловизоры на входе, чтобы фиксировать людей с повышенной температурой и не допускать их в магазин.

Поручено подготовить план мероприятий, который позволит в перспективе открыть туристические объекты (гостиницы, дома отдыха), пока только для жителей республики. Для гостей из других регионов туристический сервис останется закрытым.

Еще по теме
Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку
Производители продуктов призвали отменить скидки в магазинах
Забайкальцев предупредили о возможном продлении изоляции до июля
Парикмахеры Бурятии вышли с «карантина»
смотреть все
Экономика #Торговля #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
•
Владелец S7 дал прогноз по возобновлению авиасообщения
•
Банки предупредил о новых уловках мошенников
•
Пневмония при коронавирусе протекает необычно
Подробности
•
Видения «святого черта»: Распутин предсказал коронавирус?
•
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая викторина: для любителей военных игр
Как это работает
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Объявлен график отключений горячей воды в Новосибирске
Сибирь 24.04.2020 16:17
Глава новосибирского МВД решил уволиться
Сибирь 24.04.2020 15:55
Прирост зараженных в Красноярском крае составил 5%
Сибирь 24.04.2020 15:38
Врач объяснил, как COVID-19 поражает больное сердце и сосуды
Сибирь 24.04.2020 15:24
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
61349
Новая викторина: для любителей военных игр
23524
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
18096
МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам
8872
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
•
Владелец S7 дал прогноз по возобновлению авиасообщения
•
Банки предупредил о новых уловках мошенников
•
Пневмония при коронавирусе протекает необычно
Как это работает
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

ponhik78

Сахар по талонам в моём колхозе стали продавать где то в 1987 году. Прочий дефицит просто стал исчезать...

EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.