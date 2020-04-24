Пульмонолог описал необычное течение пневмонии при COVID-19

Разные степени повреждения легких с абсолютно разными проявлениями отличают пневмонию, вызванную корнавирусом, от той, с которой врачи имели дело ранее, сообщил главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

«У пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями. Например, появились пациенты, у которых подтвержден новый коронавирус лабораторными тестами. Но у которых нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни. Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии», — сказал Авдеев в интервью «Российской газете».

Он привел в пример круизный лайнер Diamond Princess, у 73% больных с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией не было абсолютно никаких симптомов. У более половины «бессимптомников» в легких были изменения, которые показала компьютерная томография.

«Одна из особенностей вирусной пневмонии — быстрое прогрессирование, вплоть до развития острого респираторного дистресс-синдрома. Это тяжелое состояние, характеризующееся острой дыхательной недостаточностью, требующее перевода пациентов на респираторную поддержку. В том числе и на искусственную вентиляцию легких. Примерно 10% больных от госпитализированных нуждаются в такой процедуре», — отметил пульмонолог.