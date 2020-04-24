Потепление до +28 придет в Восточную Сибирь

Тепло вернется на выходных в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. В воскресенье ожидается до +27… +28 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю и Бурятии в субботу преимущественно без осадков, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +3… -2, местами -5… -10 градусов. Днем +18… +23, местами +8… +13 градусов.

В воскресенье без осадков, ветер переменный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью 0… +5, местами -4… -9 градусов. Днем в большинстве районов +23… +28, местами +13… +18 градусов.

В Иркутской области без существенных осадков, ветер переменный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +5… +10, при прояснении -2… +3 градуса. Днем +22… +27, при облачной погоде +12… +17 градусов.