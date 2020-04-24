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Владелец S7 дал прогноз по возобновлению авиасообщения

Источник:
"Коммерсантъ"
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Международное авиасообщение начнет восстанавливаться только в 2021 году, пассажиропоток в России по окончании кризиса упадет примерно вдвое, считает председатель совета директоров S7 Group Владислава Филева.

«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», — сказал Филев в интервью «Коммерсанту». И вторая волна, по его мнению, приведет к новым ограничениям полетов.

Владелец S7 считает, что пассажиропоток в России по окончании кризиса упадет примерно вдвое: с 120 до 60 миллионов пассажиров в год. «И тот, кто переживет кризис, тот и возьмет на себя то, что останется»,— отметил он.

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По словам Филева, авиакомпании сейчас выполняют полеты по ценам, «которые отбивают только топливо, аэропортовые услуги и навигацию. Больше ничего продажи билетов не покрывают». Около 30% расходов авиакомпании занимает лизинг, 30% — керосин и ряд сопутствующих расходов.

«То есть 60% расходов считаются в валюте. При подсчете в рублях стоимость поддержания нынешней инфраструктуры авиации выросла только из-за роста курса доллара до 130% от прошлого года. Теперь все зависит от количества перевезенных пассажиров»,— сказал он.

Для сохранения нынешнего уровня перевозок, по его мнению, отрасли необходимо «около 5 миллиардов долларов на всех, или 350–400 миллиардов рублей». Вероятность выделения таких средств близка к нулю, отметил Филев.

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