Первый пациент с COVID-19 умер в Алтайском крае

Первый пациент с коронавирусом умер в пятницу в Алтайском крае, всего инфекция подтверждена у 152 человек, сообщил оперштаб региона.

Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило факт смерти пациента от коронавируса, он умер в больнице №5 в Барнауле. Уточняется, что мужчина 1963 года рождения на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе, это значительно осложняло лечение инфекции.

«Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть. Дорогие мои земляки, я ещё и ещё раз убедительно прошу вас соблюдать все предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание — самоизоляции», — прокомментировал губернатор Виктор Томенко.

За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 50 человек, контактировавших с рабочими рудника в Змеиногорском районе ждут повторных тестов, первые показали положительный результат.

Томенко сообщил, что в Змеиногорском районе вводится ограничение на передвижение людей, работу организаций, организуются усиленные меры дезинфекции транспорта и учреждений.

За последние сутки в Алтайском крае выздоровели и выписаны еще три человека. У одного из этих пациентов болезнь протекала в тяжелой форме. В целом в регионе вылечились от коронавирусной инфекции уже 18 пациентов, из них один ребенок.