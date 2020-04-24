Продажи нового iPhone SE стартовали в России

Продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE стартовали в России в пятницу, 24 апреля. Устройство с дизайном iPhone 8 и производительностью iPhone 11 доступно по цене от 39 990 рублей.

iPhone SE оснащен кнопкой «Домой» со сканером отпечатка пальца, размер дисплея — 4,7 дюйма. В смартфоне установлена камера с разрешением 12 Мп. Он работает на базе процессора A13 Bionic, установленного на моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

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Новинка представлена в трех цветах — черном, белом и красном. Кроме того, в iPhone SE есть функция беспроводной зарядки, также можно использовать две сим-карты (одна физическая и одна виртуальная — технология eSim).

В России смартфон можно приобрести по цене от 39 990 до 53 990 рублей за версии с объемом памяти 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. iPhone SE доступен в крупных розничных сетях, включая re:Store, «М.Видео — Эльдорадо» и «Связной», а также в салонах связи операторов связи «Билайн», «Мегафон» и МТС.

В день старта продаж новые смартфоны будут доступны в большинстве городов присутствия «М.Видео — Эльдорадо», рассказали ТАСС в пресс-службе компании. Новинки можно будет заказать онлайн при доставке курьером или через службу такси или в ближайший магазин для самовывоза. Также смартфоны можно будет приобрести в магазинах, которые работают как салоны связи.