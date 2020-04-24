ВОЗ признала перспективными шесть вакцин «Вектора» от COVID-19

Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных, из них шесть препаратов созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, сообщил сайт «Стопкоронавирус».

Среди разработок вакцин: пептидная вакцина на платформе, использовавшейся ранее для создания вакцины против вируса Эбола; субъединичная вакцина; живая векторная вакцина на основе вируса кори; рекомбинантная интраназальная вакцина на основе вируса гриппа А; векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита; мРНК-вакцина.

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Две вакцины разработаны компанией БИОКАД: живая вирусная векторная вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа, инкапсулированная в липосомы мРНК.

Еще одна вакцина разработана Санкт-Петербургским научно- исследовательским институтом вакцин и сывороток. Это рекомбинантный белок, наночастицы (на основе S-белка и других эпитопов).

Всего в настоящее время в мире насчитывается 83 кандидатных вакцины, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, и шесть проходят клинические исследования на людях.