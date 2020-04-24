Зрители выберут победителя седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Финал проекта покажут в прямом эфире Первого канала в пятницу,24 апреля, выбирать победителя седьмого сезона будут зрители по новым правилам, сообщает пресс-служба телеканала.

За звание победителя поборются по три участника от каждой команды. В команде Валерия Меладзе в финал прошли Кристина Силлер, Софья Туманова и Кирилл Александров, от Полины Гагариной выступят Миржан Жидебай, Артем Морозов и Артем Фокин, в команде Басты — Софья Льорет, Олеся Казаченко и Иван Курганин.

Среди финалистов есть музыканты, которые особенно запомнились зрителям еще на этапе слепых прослушиваний. Например, Софья Льорет, голос которой наставники посчитали идеальным. На первом этапе наставники устроили за девочку настоящую битву. Артем Фокин тоже обладает уникальным вокалом, у него очень высокий и чистый голос.

Выбирать победителя в седьмом сезоне детского «Голоса» будут зрители с помощью СМС-голосования. Голосование пройдет по новым правилам, которые изменились после скандала на шоу в 2019 году. Теперь зритель может отправить только одно смс-сообщение за участника из каждой команды, хотя раньше можно было проголосовать 20 раз.