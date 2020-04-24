Расследование бунта в ангарской колонии попросили сделать публичным

Расследование бунта в колонии строгого режима №15 в городе Ангарске Иркутской области должно быть публичным, с участием независимых наблюдателей, написали в заявлении представители рабочей группы «Права человека в местах лишения свободы» и группы по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия.

Бунт в Ангарской колонии произошел в апреле, когда один из заключенных оказал неповиновению сотруднику ИК и призвал остальных к бунту. Несколько осужденных перерезали вены, а на следующий день в исправительном учреждении случился пожар.

«Российские правозащитники, адвокаты, гражданские активисты потребовали от властей провести всестороннее и публичное расследование событий с участием независимых наблюдателей, проверить законность и обоснованность действий администрации и сотрудников колонии», — написали в обращении правозащитники.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко 14 апреля сообщил, что бунт инициировали извне. По его словам, люди, срежиссировавшие бунт, заплатили правозащитникам, которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в массмедиа. В адрес начальника колонии и его семьи поступали угрозы, была пресечена попытка нападения.

«Мы считаем, что подобные публичные высказывания руководителя федерального министерства, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору, недопустимы», — отметили правозащитники.

Они потребовали провести расследование с привлечением независимых наблюдателей. Установить причины, приведшие к бунту, предоставить информацию о ситуации со всеми остающимися в колонии и вывезенными из нее заключенными.

Также провести эффективное публичное расследование о применении насилия в отношении осужденных 9 и 10 апреля, а также сообщений о возможном применении пыток к подозреваемым в организации беспорядков.