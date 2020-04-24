Новосибирск прибавил за сутки 41 пациента с коронавирусом

Медики выявили за сутки 41 пациента с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области, сообщает оперативный штаб региона.

За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек контактировали с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на 24 апреля – 209, из них восемь детей. 24 человека выздоровели, четыре умерли.

В детскую больницу №3 госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.