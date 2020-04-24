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Власти Забайкалья дополнительно закупят 100 аппаратов ИВЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Власти Забайкальского края закупают 100 новых аппаратов ИВЛ, предназначенных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам вице-премьера краевого правительства Аягмы Ванчиковой, до 28 апреля в крае завершится подготовка коечного фонда в специализированных моностационарах. Всего запланировано подготовить 530 коек.

По нормативам федерального министерства здравоохранения РФ 70% коечного фонда должно быть обеспечено кислородной поддержкой, половина из них – аппаратами ИВЛ.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 24 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 83 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 13 из них – дети.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах.

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