Сильный ветер и похолодание придут в Новосибирск

Понижение температуры до 14 градусов тепла и сильные порывы ветра ожидаются в Новосибрске в выходные, сообщает пресс-центр мэрии.

В субботу в Новосибирске ночью ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 9-11 градусов тепла, днем 14-16 градусов тепла. Местами небольшой дождь.

В воскресенье температура ночью составит 4-6 градусов тепла, днем 16-18 градусов тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. Без осадков.

В Новосибирске с 23 апреля отключили отопление из-за летнего тепла. Так рано его не отключали больше десяти лет.

«Сильные порывы ветра могут способствовать сохранению пожароопасной обстановки, вызванной возгоранием (палом) сухой травы, сжиганием мусора, а также возможным возникновением пожаров в лесопарковых территориях», — сообщила мэрия Новосибирска.