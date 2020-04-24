НАВЕРХ

Сильный ветер и похолодание придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Фото: Sibnet.ru

Понижение температуры до 14 градусов тепла и сильные порывы ветра ожидаются в Новосибрске в выходные, сообщает пресс-центр мэрии.

В субботу в Новосибирске ночью ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 9-11 градусов тепла, днем 14-16 градусов тепла. Местами небольшой дождь.

В воскресенье температура ночью составит 4-6 градусов тепла, днем 16-18 градусов тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. Без осадков.  

В Новосибирске с 23 апреля отключили отопление из-за летнего тепла. Так рано его не отключали больше десяти лет.

«Сильные порывы ветра могут способствовать сохранению пожароопасной обстановки, вызванной возгоранием (палом) сухой травы, сжиганием мусора, а также возможным возникновением пожаров в лесопарковых территориях», — сообщила мэрия Новосибирска.

Еще по теме
Биолог призвала изменить стратегию выживания человечества
Томское озеро спасли от частичного уничтожения чиновниками
Гоголь и пеганка прилетели на озера в Хакасии
Летнее тепло установится в Восточной Сибири
смотреть все
Новосибирск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
•
Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%
•
Крупного чиновника уволили после скандала в аэропорту
•
Дома престарелых и психлечебницы в России закроют на карантин
Подробности
•
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая викторина: для любителей военных игр
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
Как это работает
•
Расход и химия: вся правда о средствах для мытья посуды
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Военный геймер: викторина для знатоков игровой техники
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
НОВОСТИ СИБИРИ
ВОЗ признала перспективными шесть вакцин «Вектора» от COVID-19
Сибирь 24.04.2020 13:15
Военные спели о Победе для горожан в изоляции. ВИДЕО
Сибирь 24.04.2020 12:46
Сибирские ученые создадут компоненты для мощнейшего в мире синхротрона
Сибирь 24.04.2020 12:40
Новосибирск прибавил за сутки 41 пациента с коронавирусом
Сибирь 24.04.2020 12:31
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
59902
Новая викторина: для любителей военных игр
21931
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
18033
Врач развенчал мифы об алкоголе
8748
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
•
Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%
•
Крупного чиновника уволили после скандала в аэропорту
•
Дома престарелых и психлечебницы в России закроют на карантин
Подробности
•
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
•
Праздники или самоизоляция: как отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая викторина: для любителей военных игр
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин заявил о полном контроле над эпидемией в России
136
Кремль попросил не паниковать из-за обвала цен на нефть
69
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
61
Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии
50
Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России
48