Сильный ветер и похолодание придут в Новосибирск

Понижение температуры до 14 градусов тепла и сильные порывы ветра ожидаются в Новосибрске в выходные, сообщает пресс-центр мэрии.
В субботу в Новосибирске ночью ожидаются порывы ветра до 15 метров
в секунду. Температура ночью составит 9-11 градусов тепла, днем 14-16 градусов
тепла. Местами небольшой дождь.
В воскресенье температура ночью составит 4-6 градусов тепла,
днем 16-18 градусов тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. Без осадков.
В Новосибирске с 23 апреля отключили отопление из-за летнего
тепла. Так рано его не отключали больше десяти лет.
«Сильные порывы ветра могут способствовать сохранению
пожароопасной обстановки, вызванной возгоранием (палом) сухой травы, сжиганием
мусора, а также возможным возникновением пожаров в лесопарковых территориях», —
сообщила мэрия Новосибирска.