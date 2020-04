The Rolling Stones выпустили первый за восемь лет сингл

Первый за последние восемь лет сингл британская рок-группа The Rolling Stones посвятила пандемии коронавируса, сообщается на сайте музыкального коллектива.

«The Rolling Stones записывала новую музыку в студии до карантина, введенного из-за COVID-19, и один из треков, "Living in a Ghost Town", на самом деле тесно переплетается с тем, что мы переживаем сегодня, так что мы захотели поделиться им с вами. Записано в Лос-Анджелесе, в Лондоне в условиях самоизоляции», — говорится в сообщении.

В клипе сняты пустынные улицы городов по всему миру. На экране появляются безлюдное метро Лондона, площадь Пикадилли, набережная Темзы, голливудская Аллея славы, районы Кейптауна, Киото, Осло и Торонто.

Последний раз The Rolling Stones выпускал новые песни в 2012 году. Это были композиции «Doom and Gloom» и «One More Shot». В 2016 году вышел альбом «Blue & Lonesome», но он полностью состоял из кавер-версий блюзовых композиций.