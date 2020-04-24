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Замглавы Минпромторга уволили после инцидента в аэропорту Ижевска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников, обматеривший сотрудников аэропорта в Ижевске, официально уволен с должности, фотографию распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина распространила «Единая Россия» в Telegram.

Инцидент в ижевском аэропорту произошел 5 апреля: Овсянникова несколько раз попросили пройти через рамку металлоискателя, так как он каждый раз срабатывал, а после — предъявить документы и посадочный талон. Чиновник ответил на это матом.

Овсянникова доставили в полицию, на него составили протокол по части 2 статьм 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

8 апреля Овсянникова исключили из «Единой России» с формулировкой «за хамское поведение». 10 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в министерстве Овсянников больше работать не будет. В этот же день правительство сократило число заместителей министра промышленности и торговли с 11 до десяти человек.

Согласно документу Овсянников освобожден от должности в связи с ее сокращением.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — прокомментировал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Овсянников занимал пост замглавы ведомства в 2015-2016 годах, а затем вновь с 2019-го. В ведомстве он курировал вопросы регионального промышленного развития. В промежутке между работой в министерстве он занимал должность губернатора Севастополя.

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