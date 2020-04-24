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Танк Т-34 отреставрировали в Кызыле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЦВО

Военнослужащие горной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в Республике Тыва, завершили реставрацию танка Т-34 и вернули его на площадь Победы в Кызыле, сообщает пресс-служба ведомства.

Реконструкцию боевой машины провели на территории автопарка горной мотострелковой бригады. Военнослужащие произвели сварочные работы, очистили корпус от загрязнений и покрасили. Затем танк вернули обратно на постамент площади Победы.

Кроме этого, проводятся работы по замене плиток и брусчатки на самом постаменте, где установлена легендарная военная машина.

Танк Т-34 — самый известный советский танк и один из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.


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