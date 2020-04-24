Безработных зарегистрируют онлайн в упрощенном порядке

Центр занятости населения Забайкальского
края перешел на дистанционный прием
заявлений от желающих встать на учет
по безработице. В ведомстве объяснили, как официально стать безработным, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Зарегистрироваться в качестве
безработного можно через учетная запись
на сайте «Госуслуги» (ЕСИА). Если учетная
запись на сайте Госуслуг не
подтверждена, то подтвердить личность можно на сайтах
или в мобильных приложениях Сбербанка,
Тинькофф Банка и Почта Банка.
Если человек не является клиентом
банка, код подтверждения
личности можно заказать на сайте Почты России в своем профиле. После подтверждения учетной записи
на сайте «Госуслуги», можно переходить
к подаче заявления дистанционно.
- Войти на портал«Работа в России».
- Ввести ФИО в правом верхнем углу, в
открывшемся меню нажмите на пункт
«Оформление пособия по безработице».
- Выбрать «Заявление о предоставлении
гражданину государственной услуги по
содействию в поиске подходящей работы».
- Заполнить и отправить заявление.
Перед отправкой необходимо создать
резюме, где в блоке «Место жительства»
должно быть указано место регистрации
по паспорту, а в блоке «Место оказания
услуги» нужно выбрать регион, где человек хочет найти работу.
Обработка заявления займет некоторое время. Заявление через портал «Работа в России» может быть подано независимо от места жительства. Но признание гражданина безработным и начисление пособия будет осуществляться центрами занятости населения по прописке.
Решение о признании безработным будет принято в 10-дневный срок. Временный порядок исключает необходимость предоставления в центр занятости копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Этот порядок действует до 31 декабря 2020 года.