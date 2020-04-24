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Безработных зарегистрируют онлайн в упрощенном порядке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центр занятости населения Забайкальского края перешел на дистанционный прием заявлений от желающих встать на учет по безработице. В ведомстве объяснили, как официально стать безработным, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Зарегистрироваться в качестве безработного можно через учетная запись на сайте «Госуслуги» (ЕСИА). Если учетная запись на сайте Госуслуг не подтверждена, то подтвердить личность можно на сайтах или в мобильных приложениях Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка.

Если человек не является клиентом банка, код подтверждения личности можно заказать на сайте Почты России в своем профиле. После подтверждения учетной записи на сайте «Госуслуги», можно переходить к подаче заявления дистанционно.

  1. Войти на портал«Работа в России».
  2. Ввести ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся меню нажмите на пункт «Оформление пособия по безработице».
  3. Выбрать «Заявление о предоставлении гражданину государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы».
  4. Заполнить и отправить заявление.

Перед отправкой необходимо создать резюме, где в блоке «Место жительства» должно быть указано место регистрации по паспорту, а в блоке «Место оказания услуги» нужно выбрать регион, где человек хочет найти работу.

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Обработка заявления займет некоторое время. Заявление через портал «Работа в России» может быть подано независимо от места жительства. Но признание гражданина безработным и начисление пособия будет осуществляться центрами занятости населения по прописке.

Решение о признании безработным будет принято в 10-дневный срок. Временный порядок исключает необходимость предоставления в центр занятости копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Этот порядок действует до 31 декабря 2020 года.

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