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Дома престарелых и психлечебницы в России закроют на карантин

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне, сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций <...> Сейчас такой процесс идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций», — приводит ТАСС слова Баталиной.

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Как сообщила представитель Минтруда, стационарные учреждения для пожилых граждан полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46, в 23 регионах — готовятся к закрытию.

«В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек», — сказала Баталина. Замминистра уточнила, что среди 457 зараженных 390 — проживающие в интернатах, а 67 — сотрудники. Госпитализированы 120 человек, отметила Баталина.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), практически половина всех жертв коронавируса в Европе пришлась на дома престарелых. «В соответствии с оценкой стран европейского региона, вплоть до половины всех скончавшихся от COVID-19, были резидентами учреждений длительного ухода. Это невообразимая человеческая трагедия», — сказал директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

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Топ комментариев

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.

ponhik78

Сахар по талонам в моём колхозе стали продавать где то в 1987 году. Прочий дефицит просто стал исчезать...