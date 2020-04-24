Фильм дня: «Отель "Белград"»

Фильм «Отель "Белград"» — спин-офф сериала «Отель Элеон», в отдельную историю вывели отношения Паши и Даши, и поставили точку в любовном многоугольнике героев.

Россия, 2020 год, режиссер Константин Статский, 12+

Сюжет комедии разворачивается в Белграде. Паша (Милош Бикович) здесь владеет пятизвездочным отелем и живет, не зная бед: тусуется в клубах, меняет девушек. Все меняется, когда он случайно переходит дорогу влиятельным людям. Под угрозой расправы он должен жениться на дочери богача.

Тем временем Даша (Диана Пожарская) прощается со своим мужем в Москве и улетает путешествовать. В Белграде она случайно встречается с Пашей. Молодые люди осознают, что когда-то они совершили главную ошибку в своей жизни.

В качестве отдельной истории «Отель "Белград"», пожалуй, смотрится довольно скучным. Но для зрителей сериала «Отеля Элеон» — фильм настоящий подарок. Любовная линия Паши и Даши была самой интригующей и волнующей, и вот, наконец-то, ее завершили.

В фильме очень легкий юмор, герои комичны, а характеры белградцев показаны очень колоритно. Фильм пронизан атмосферой добра, благородства и авантюризма.