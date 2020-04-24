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Число заболевших коронавирусом выросло в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Республике Алтай. Всего в регионе подтверждено теперь 14 случаев, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус подтвердился по результатам профилактических исследований у двух жителей Онгудайского района в селах Онгудай и Иня, двух жителей Горно-Алтайска и еще одного вахтовика в Турочакском районе.

В Онгудайском районе вирус выявлен на 10-й день у женщины, находящейся на самоизоляции. Ранее она контактировала с первой в регионе инфицированной, второй пациент – это житель Ини с внебольничной пневмонией.

В Горно-Алтайске один из заболевших – житель города, вернувшийся несколько дней назад из Москвы, он также находился на самоизоляции; еще один случай – у медработника республиканской больницы.

В Турочакском районе коронавирус подтвердился у вахтовика, работающего на частном строящемся объекте в районе устья реки Ыдып. Ранее инфекцию там подтвердили у двух строителей из Томской области, которые уже покинули регион.

Накануне на въезде в регион скопились огромные пробки из-за того, что патрульные службы проверяют каждую въезжающую в республику машину. Всем выдают уведомления о необходимости 14-дневной самоизоляции. 




Тема: Распространение коронавируса
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