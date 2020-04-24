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Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Действовать программа будет до 1 ноября 2020 года.

«Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны», — приводит ТАСС содержание пояснительной записки.

Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20%. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 миллиардов рублей.

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Льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также правилами допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах.

Общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 миллиардов рублей. Оператором программы выступит финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

В среду Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля.

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Топ комментариев

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.

ponhik78

Сахар по талонам в моём колхозе стали продавать где то в 1987 году. Прочий дефицит просто стал исчезать...