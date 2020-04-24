«Союзмультфильм» намерен лишить Японию прав на Чебурашку

Киностудия «Союзмультфильм» решила лишить японскую компанию прав на использование Чебурашки, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Японская компания получила право на использование образа Чебурашки в 2004 году, но сейчас у российской и японской сторон возникли разногласия по поводу срока действия договора и условий использования образа персонажа.

«Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, все разбирательства должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — цитирует «Газета.ru» Слащеву.

Ранее японцы выпустили мультфильм про Чебурашку в 3D-технологии, по мнению Слащевой, работа получилась недостаточно качественной. На данный момент все опубликованные видео на YouTube японского Чебурашки в 3D заблокированы.