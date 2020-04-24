Медики в Бурятии скрыли заболевание коронавирусом

Сотрудники больницы №4 в Улан-Удэ, заразившись коронавирусом от пациентки и обнаружив симптомы заболевания, скрыли это от остальных. Глава Бурятии потребовал уволить главврача медучреждения, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

«Министру здравоохранения Бурятии — принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача», — говорится в поручении главы.

Решение было принято после доклада руководителя республиканского Роспотребнадзора об инциденте с заражением 10 сотрудников городской больницы №4 коронавирусной инфекцией.

В начале апреля в республиканскую инфекционную больницу из стационара городской больницы №4 была эвакуирована пациентка с новой коронавирусной инфекцией. Впоследствии горбольница и ее сотрудники были переведены в режим карантина до истечения инкубационного периода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Работники рудника на Алтае заразили COVID-19 50 человек

К окончанию срока карантина у некоторых сотрудников имелись симптомы ОРВИ, которые они проигнорировали и скрыли. В середине апреля контрольное тестирование на коронавирусную инфекцию подтвердило у 10 сотрудников больницы диагноз COVID-2019. Весь стационар с персоналом из 93 человек снова закрыт на карантин.



По данным Минздрава на утро пятницы, в республике зарегистрировано 180 случаев заражения коронавирусом. Из них 62 человека выздоровели, два пациента умерли.

