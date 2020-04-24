Медики в Бурятии скрыли заболевание коронавирусом

Сотрудники больницы №4 в Улан-Удэ, заразившись коронавирусом от пациентки и обнаружив симптомы заболевания, скрыли это от остальных. Глава Бурятии потребовал уволить главврача медучреждения, сообщила пресс-служба республиканского правительства.
«Министру здравоохранения Бурятии — принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача», — говорится в поручении главы.
Решение было принято после доклада руководителя республиканского Роспотребнадзора об инциденте с заражением 10 сотрудников городской больницы №4 коронавирусной инфекцией.
В начале апреля в республиканскую инфекционную больницу из стационара городской больницы №4 была эвакуирована пациентка с новой коронавирусной инфекцией. Впоследствии горбольница и ее сотрудники были переведены в режим карантина до истечения инкубационного периода.
К окончанию срока карантина у некоторых
сотрудников имелись симптомы ОРВИ,
которые они проигнорировали и скрыли.
В середине апреля контрольное тестирование
на коронавирусную инфекцию
подтвердило у 10 сотрудников больницы
диагноз COVID-2019. Весь стационар с персоналом
из 93 человек снова закрыт на карантин.
По данным Минздрава на утро пятницы, в республике зарегистрировано 180 случаев заражения коронавирусом. Из них 62 человека выздоровели, два пациента умерли.