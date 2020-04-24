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Медики в Бурятии скрыли заболевание коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сотрудники больницы №4 в Улан-Удэ, заразившись коронавирусом от пациентки и обнаружив симптомы заболевания, скрыли это от остальных. Глава Бурятии потребовал уволить главврача медучреждения, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

«Министру здравоохранения Бурятии — принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача», — говорится в поручении главы.

Решение было принято после доклада руководителя республиканского Роспотребнадзора об инциденте с заражением 10 сотрудников городской больницы №4 коронавирусной инфекцией.

В начале апреля в республиканскую инфекционную больницу из стационара городской больницы №4 была эвакуирована пациентка с новой коронавирусной инфекцией. Впоследствии горбольница и ее сотрудники были переведены в режим карантина до истечения инкубационного периода.

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К окончанию срока карантина у некоторых сотрудников имелись симптомы ОРВИ, которые они проигнорировали и скрыли. В середине апреля контрольное тестирование на коронавирусную инфекцию подтвердило у 10 сотрудников больницы диагноз COVID-2019. Весь стационар с персоналом из 93 человек снова закрыт на карантин.

По данным Минздрава на утро пятницы, в республике зарегистрировано 180 случаев заражения коронавирусом. Из них 62 человека выздоровели, два пациента умерли.

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Топ комментариев

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

klopman

Да. Прикольнулся дядька!Причина краха назвала причину краха! И даже не поперхнулась.

ponhik78

Сахар по талонам в моём колхозе стали продавать где то в 1987 году. Прочий дефицит просто стал исчезать...