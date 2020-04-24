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Пожары объяли села и дачи под Новосибирском. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Огонь перешел с полей на садовые общества и населенные пункты в Новосибирской области, их тушат с вертолетов, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Шквалистый ветер серьезно осложняет работу пожарным, стремительно распространяя огонь. Для ликвидации крупного возгорания в Мошковском районе задействованы два пожарных поезда Новосибирского отряда ведомственной охраны Западно-Сибирской железной дороги, на границе Новосибирского, Коченевского и Колыванского районов работают два вертолета Росгвардии.

По оперативным данным в поселке Красный Яр Тогучинского района в результате палов травы пострадали жилой дом и четыре нежилых строения, в селе Комаровка Кыштовского района пострадали два жилых дома.


Также по повышенному номеру сложности ликвидируют пожар в садовом товариществе «Надежда» Мошковского района, где по предварительным данным огнем уничтожено порядка 50 строений.

При ликвидации крупного возгорания для обеспечения бесперебойной подачи воды на месте работали два пожарных поезда Новосибирского отряда ведомственной охраны Западно-Сибирской железной дороги. Пожарные поезда станции Новосибирск-Главный и станции Болотное доставили 240 тонн воды для обеспечения заправки пожарных машин.

Кроме этого, в результате пожаров пострадали строения в садовых товариществах Мошковского, Искитимского, Новосибирского районах и города Бердск.

По оперативной информации в результате всех пожаров, произошедших в четверг, в Новосибирской области пострадавших нет.

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