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Новые заболевшие COVID-19 в Томске оказались контактные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Девять новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области, восемь из них — контактные с инфицированными ранее, источник заражения одного неизвестен, сообщила пресс-служба областного депздрава.

«У тех, кто находится на самоизоляции, симптомов болезни нет, их состояние удовлетворительное. Два пациента, госпитализированные в больницу №3, имеют признаки ОРВИ. Еще у двух пневмония, они находятся на лечении в МСЧ №2, один из них подключен к ИВЛ», — прокомментировал состояние заболевших вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

По данным на 24 апреля, в Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 48 находятся на лечении.

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