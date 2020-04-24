Второй пациент с коронавирусом скончался в Хакасии

Один человек, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус в Хакасии, умер в больнице, сообщает правительство региона.

Мужчина 1933 года рождения имел статус паллиативного пациента. Он был инфицирован COVID-19 во время лечения в Белоярской районной больнице. Пациент был переведен в инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, мужчина скончался. Стал ли COVID-19 причиной смерти ещё устанавливается.

Кроме того, еще два человека успешно прошли лечение от коронавируса и были выписаны из больницы. Контрольные пробы дали отрицательный результат. Всего в Хакасии выздоровело десять человек.

Из 99 инфицированных COVID-19 — 23 медработника, в том числе фельдшер скорой помощи Саяногорска. У него заболевание протекает в легкой форме.