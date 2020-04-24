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Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году, их познакомил отец руководителя республики Ахмат Кадыров.

«Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-хаджи Кадыров, это было в Сочи в 2000 году. В последующем были встречи также в Моздоке, в Гудермесе», — сказал Кадыров в прямом эфире на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика о первом знакомстве с главой государства.

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Ахмат Кадыров был назначен главой администрации Чечни в июне 2000 года указом президента России Владимира Путина. 9 мая 2004 года Кадыров погиб в результате террористического акта на стадионе «Динам» в Грозном во время празднования Дня Победы.

Ему посмертно присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом.

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skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

жизнилюб

тоже мне нашли нарушителя..поковыряйте чиновников в кремле..там однако % 50 таких "заслуженных"

EvgenAEY

Снимают больше, потому что деньги кончаются у тех кто на карантине, вот и снимают сбережения, плюс калометательная...

hamelion000

Ещё предлагается печатать QR-коды у всех прямо на лбу. Их будут считывать камеры видео-наблюдения и штрафовать.Все...

Alhazred

И не говори. Может у нее реально призвание и талант к этой деятельности. И че там со сроком давности...